Торговый дом ММК приобрел металлотрейдера "Кама-Трейд Татарстан"

Сделка позволит покупателю укрепить позиции в одном из ключевых регионов присутствия, нарастить поставки высокотехнологичного проката предприятиям автопромышленности и оптимизировать затраты, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ООО "Торговый дом ММК" - дочернее общество ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) - завершило сделку по приобретению 100% долей в компаниях ООО "Кама-Трейд Татарстан" и ООО ТД "Кама-Трейд Татарстан", сообщает пресс-служба ММК.

Как отмечается в сообщении, "Кама-Трейд Татарстан" имеет более чем 15-летний опыт работы на рынке. Компания специализируется на высококачественной EPS-очистке металла, а также комплексном обеспечении металлопрокатом автопроизводителей и предприятий других отраслей.

Приобретение этого актива, включающего оборудованные складские и производственные площади, полностью отвечает стратегическим приоритетам группы ПАО "ММК". Оно позволит компании укрепить позиции в одном из ключевых регионов присутствия, нарастить поставки высокотехнологичного проката предприятиям автомобильной промышленности и оптимизировать операционные затраты, сообщает компания.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Компания производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.