Чекунков назвал главные проблемы жизнеобеспечения Норильска

К ним, в частности, относится сокращение срока службы зданий и сооружений из-за экстремального климата

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Михаил Метцель/ ТАСС

НОРИЛЬСК, 18 ноября. /ТАСС/. Основные проблемы жизнеобеспечения Норильска связаны с экстремальными климатическими условиями, которые влияют на срок службы зданий. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

"По мнению главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова, основные проблемы жизнеобеспечения Норильска связаны с экстремальными климатическими условиями: срок службы зданий и сооружений существенно сокращается. Дополнительно осложняет ситуацию то, что вечномерзлые грунты теряют несущую способность под воздействием как природных, так и антропогенных факторов. Проделана огромная работа по термостабилизации грунтов под жилыми домами и социальными объектами, реконструируется инженерная система", - говорится в сообщении.

Чекунков отметил, что общий бюджет комплексного плана Норильска до 2035 года составляет 120 млрд рублей, из которых 24 млрд выделяет федеральный бюджет, 14,7 млрд рублей - Красноярский край, 81,3 млрд рублей - компания "Норникель". Кроме того, "Норникель" реализует в городе ряд сопутствующих социально значимых проектов ("Серная программа", "Чистый Норильск", цифровизация) объемом более 240 млрд рублей.

В свою очередь, Трутнев отметил, что проекты, запланированные к реализации, уже запущены. "По завершению совещания я поблагодарил руководство компании "Норникель". Компания взяла на себя значительную часть финансирования мастер-плана. Это обосновано, потому что на объектах компании работает большинство жителей Норильска. Со своей стороны правительство Российской Федерации принимает все необходимые меры, чтобы жизнь в Норильске становилась лучше. Все работы, которые запланированы, будут выполнены", - сказал Трутнев.

По словам первого вице-президента - руководителя блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николая Уткина, реновация Норильска - это пилотный проект, который стал образцом государственно-частного партнерства в деле развития сложных арктических территорий. "Благодаря сотрудничеству с государством на всех уровнях власти далекий заполярный город становится местом, в котором хочется жить и работать. Настоящим символом обновления стала "Башня" - общественное пространство, которое мы открыли в этом году, место притяжения всех горожан", - сказал он.

В ходе реализации комплексного плана Норильска построено пожарное депо в районе Оганер, осуществлен капитальный ремонт учреждения социальной защиты населения, завершен капитальный ремонт детского сада на 236 мест. Выдано 1 412 сертификатов для переселения граждан в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями. В части обновления жилищного фонда с конца 2024 введены в эксплуатацию первые шесть современных многоквартирных домов. Это более 14 000 кв. м комфортного жилья - 299 квартир. Проведены работы по расселению и демонтажу 20 аварийных домов, в том числе "недостроенных". Вместе с обновлением жилого фонда благоустроено более 9 тыс. кв. м дворовых территорий и более 10 тыс. кв. м общественных.