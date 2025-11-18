Монголия создаст группу для содействия реализации газопровода "Сила Сибири - 2"

С российской стороны была подтверждена нацеленность на успешную и своевременную реализацию этого стратегического проекта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Монголии сформирует специальную рабочую группу для координации действий по реализации на территории страны проекта магистрального газопровода "Союз Восток" (монгольский участок "Силы Сибири - 2"). Этот шаг призван обеспечить эффективное продвижение стратегического энергетического проекта, сообщили в Минэнерго РФ по итогам встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева с министром промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдиннямом.

"Монгольская сторона, в свою очередь, сообщила о создании рабочей группы, в задачи которой войдет определение дальнейших шагов по реализации проекта", - отмечается в сообщении.

С российской стороны была подтверждена нацеленность на успешную и своевременную реализацию этого стратегического проекта.

В Минэнерго напомнили, что меморандум между ПАО "Газпром" и КННК о строительстве газопровода был подписан в сентябре 2025 года.

"Россию и Монголию связывают давние узы дружбы и партнерства. Совместная работа над проектом по строительству газопровода "Союз Восток" будет способствовать укреплению энергетической безопасности и созданию прочной основы для устойчивого развития наших экономик", - подчеркнул Цивилев.

Переговоры прошли в рамках официального визита премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара в Российскую Федерацию для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.