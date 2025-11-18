Допдоход в бюджет от налога на букмекеров в 2026 году превысит 60 млрд рублей

Минфин заменил налог со ставок букмекеров на налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ожидаемые дополнительные доходы в федеральный бюджет России от налога на букмекеров, с учетом корректировок, составят более 60 млрд рублей в 2026 году. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Было выявлено, что в случае установления тех налоговых ставок, которые предполагались в первом чтении, - возможно сокращение рынка практически в два раза, что привело бы автоматически к сокращению платежей, которые осуществляются в пользу Федерации спорта, которые идут в свою очередь на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Соответственно, понимая эту угрозу, было принято решение скорректировать уровень налогообложения с тем, чтобы объем рынка не изменился, но при этом правительство получило бы деньги, на которые рассчитывало", - сказал Сазанов.

"Я подчеркну, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастает в 60 раз, даже при том уровне налогообложения, который мы сейчас предложили. Если в прошлом году они платили порядка 1 млрд рублей, то сейчас, даже с учетом тех корректировок, которые сделаны ко второму чтению, ожидаемые доходы составят чуть более 60 млрд рублей", - отметил замминистр.

