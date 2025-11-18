Минфин 19 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Здание Министерства финансов РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ 19 ноября проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26253 с погашением 6 октября 2038 года и ОФЗ-ПД выпуска 26249 с погашением 16 июня 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.