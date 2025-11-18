Кубань завершила посевную кампанию позже срока из-за последствий засухи

Аграрии уже получили всходы культур

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Аграрии одного из основных сельскохозяйственных регионов страны - Краснодарского края, пострадавшего от рекордной засухи, завершили посевную кампанию под урожай 2026 года, сдвинув сроки ее проведения на две недели в связи с последствиями погодных условий, прогнозы относительно урожая прошлого года преждевременны. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

"Мы завершили посевную, сев проведен на две недели позже, чем обычно. Специально с учеными провели работу по оценке и анализу начала сева и его завершению и сдвинули сроки на две недели. Площади сохранены - более 1,8 млн га засеяны, все работы выполнены вовремя - с внесением удобрений, с хорошей подготовкой почвы", - сообщил Коробка на площадке международной выставки "Югагро".

По его словам, все зависит от количества осадков, которые будут выпадать в вегетационный период, потому что основное накопление влаги в Краснодарском крае - это период с ноября по 10-е числа марта - от этого периода будет многое зависеть. "Прогнозов мы сегодня не делаем, работаем в рамках той ситуации, которая позволяет погода", - отметил Коробка.

Он добавил, что аграрии уже получили всходы культур, состояние озимых оценивается лучше, чем под урожай 2025 года. При этом ситуация с дальнейшим развитием всходов будет зависеть от ряда факторов: осадков в зимний и весенний период, возможного развития болезней и активности вредителей из-за теплой погоды, которая на данный момент установилась в регионе. В ближайшую неделю температура воздуха по прогнозам синоптиков будет превышать 20 градусов выше нуля.

"Мы надеемся на сезон зимних осадков. Видим, что в крае теплая погода - это риски перерастания озимых, развитие болезней и вредители, которые при низких температурах должны были уйти в спячку", - резюмировал собеседник агентства.

В Краснодарском крае, являющимся одним из основных сельскохозяйственных регионов России, в 2025 году была засуха, краевой режим чрезвычайной ситуации вводили в девяти районах для поддержки сельхозпроизводителей. Предварительный ущерб был оценен в 1,5 млрд рублей. Аграрии Кубани собрали 11,3 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2024 году в регионе было собрано 13,8 млн тонн зерновых, 10,3 млн тонн пшеницы.

О выставке

18 ноября в Краснодаре началась 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". В мероприятии в 2025 году принимают участие более 600 компаний из 14 стран мира, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия и других. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 40 мероприятий, выставка будет проходить в течение четырех дней.