К отопительному периоду готовы 97% субъектов электроэнергетики

Им выданы паспорта готовности к прохождению зимнего периода

МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов получили 97% субъектов электроэнергетики РФ. Соответствующий приказ подписал министр энергетики Сергей Цивилев, говорится в сообщении Минэнерго.

Из документа следует, что 86% субъектов получили оценку "Готов", 11% - "Готов с условиями". Им выданы паспорта готовности к прохождению зимнего периода.

"3% субъектов присвоен статус "Не готов". Для них сформирован план компенсирующих мероприятий, направленных на минимизацию рисков возникновения нештатных ситуаций. Выполнение мероприятий плана находится на контроле федерального и регионального штабов", - отметили в министерстве.

Минэнерго совместно с регионами и энергокомпаниями отработало оперативные меры для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в зимний период. Была сформирована комплексная карта рисков возникновения аварийных ситуаций, разработаны планы реагирования.

"Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов. Мы продолжаем системную модернизацию, расширяем возможности по развитию инфраструктуры. Все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности", - отметил Цивилев.