Замглавы Сбера призвал ужесточить наказания за мошенничество с дипфейками

В России многие компании, включая Сбербанк, имеют правильные, высококачественные технологии для детекции дипфейков, отметил Станислав Кузнецов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов призвал к ужесточению наказания за мошенничество с использованием технологий дипфейк. Об этом он заявил в рамках SOC-форума.

"Мы сегодня можем уже вместе с законодателями выступать с инициативами для того, чтобы уже принимать меры, в том числе в уголовном законодательстве, для тех мошенников, которые используют инструменты дипфейка. Используют они инструменты дипфейка, значит, соответственно, надо наказывать совершенно по-другому. Надо у себя внедрять стандарты", - отметил он.

Также, по его словам, в РФ многие компании на сегодняшний день, включая Сбер, имеют правильные, высококачественные технологии для детекции дипфейков. "Давайте вводить эти стандарты уже в практику и для телекомов, и для телевидения в том числе. Почему бы нет. Для того, чтобы можно было детектировать на дальних подступах в автоматизированном режиме эти дипфейки", - заключил он.