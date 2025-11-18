Мосбиржа допустила новые размещения до конца года

Москва, 18 ноября. /ТАСС/. Московская биржа допускает еще 1-2 сделки по размещению акций компаний до конца года, помимо IPO "ДОМ.РФ". В настоящее время ведется диалог с несколькими потенциальными эмитентами, сообщила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына, выступая на II форуме "Рынок ценных бумаг".

"Мы сейчас находимся в диалоге еще с несколькими компаниями, в принципе, я не исключаю, что до конца года помимо "ДОМ.РФ" мы можем еще 1 или 2 сделки увидеть", - сказала Курицына.

Она добавила, что биржа ведет диалог с 15-20 компаниями, находящимися на разных стадиях подготовки к IPO. Часть эмитентов уже полностью готова к размещению и ожидает благоприятных условий.