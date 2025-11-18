ЦБ открыто обсуждает вопросы скидок на маркетплейсах

Регулятор подчеркнул, что банки должны конкурировать на равных, тогда скидок будет больше

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Банк России открыто обсуждает вопросы предоставления скидок на маркетплейсах со всеми заинтересованными сторонами. Регулятор ведет диалог с участниками финансового рынка, представителями платформ и правительством, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Мы считаем, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента. Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент. Ведь платформы, по сути, выполняют роль инфраструктуры, они должны соблюдать равноудаленность. А банки должны конкурировать на равных. Тогда скидок будет больше, потребители от этого выиграют. И мы открыто обсуждаем эти вопросы, в том числе с участниками финансового рынка, представителями платформ и правительством", - говорится в сообщении регулятора.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) ТАСС сообщили, что ЦБ обсуждает инициативу по ограничению скидок на маркетплейсах с крупными банками в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей.