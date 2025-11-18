В ГД хотят дать банкам сутки на разморозку счетов после получения документов

Депутаты фракции "Новые люди" отметили, что сейчас банки имеют право приостанавливать проведение операций и ограничивать доступ к счетам при малейших сомнениях в законности транзакций

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Олег Леонов и Владимир Плякин направили письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением обязать банки разблокировать замороженные счета клиентов в течение 24 часов с момента получения подтверждения добросовестности сделок. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас банки имеют право приостанавливать проведение операций и ограничивать доступ к счетам при малейших сомнениях в законности транзакций. При этом, по словам парламентариев, отсутствие четких временных рамок приводит к тому, что некоторые кредитные организации "неоправданно медлят с принятием решения, хотя клиент уже выполнил все требования и доказал законность операции".

"Считаем необходимым законодательно закрепить четкий предельный срок для разблокировки банковского счета или банковского перевода гражданина после предоставления подтверждающих документов. Необходимо установить, что банк обязан возобновить обслуживание счета или возобновить проведение операции в срок не более 24 часов с момента поступления в банк необходимых документов, подтверждающих законность операции или источника денежных средств", - указано в письме.

Авторы отмечают, что блокировка счета без своевременной разблокировки нарушает базовые права граждан и ставит под угрозу возможность оплатить первоочередные нужды.