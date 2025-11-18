Ростех ожидает высокий интерес со стороны ближневосточных партнеров к "Ансату"
ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" ожидает высокий интерес со стороны партнеров с Ближнего Востока к импортозамещенному вертолету "Ансат". Об этом журналистам сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.
"Ожидаем, что интерес со стороны ближневосточных партнеров к нему будет высоким", - заявил Чемезов.
Импортозамещенный легкий многоцелевой вертолет "Ансат" - это полностью российская машина, "принципиально новая после замены иностранного оборудования на отечественное", отметил он.
Вертолет имеет обновленный фюзеляж, оснащен новыми бортовыми системами и силовой установкой. "Особенности вертолета позволяют использовать его в плотной городской застройке", - подчеркнул Чемезов.
Госкорпорация "Ростех" представила импортозамещенный вертолет "Ансат" на выставке в Дубае впервые за рубежом. Первый полет "Ансата" в импортозамещенной версии состоялся в сентябре этого года.