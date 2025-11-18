ОСК планирует сдать 40 гражданских судов по итогам года и еще 30 в 2026-м

Генеральный директор корпорации Андрей Пучков подчеркнул, что у ОСК большой объем перспективных заказов, который обсуждается

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Объединенная Судостроительная корпорация (ОСК) планирует сдать заказчикам около 40 гражданских судов в 2025 году и еще 30 в 2026-м. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ОСК Андрей Пучков после церемонии закладки ледокола "Сталинград" в Санкт-Петербурге.

"У нас ориентир [на 2025 год] - порядка 40 судов. У нас 2026 год, мы считаем, завершающий год, в принципе, когда мы будем заканчивать все те суда, которые были законтрактованы многие-многие годы назад. Для нас это такой водораздел, потому что после этого мы в большей степени будем заниматься производством судов новых серий, которые мы сейчас контрактуем. Из старого задела мы планируем еще порядка 30 судов досдать", - сказал он.

Пучков подчеркнул, что у ОСК на данный момент большой объем перспективных заказов, который сейчас обсуждается.

Объединенная судостроительная корпорация - крупнейшая судостроительная компания России. Создана по указу президента в 2007 году. В корпорацию входит более 60 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Астрахани. На них трудятся более 120 тыс. человек.