Кикшеринговые компании перечислят 37 млн рублей в бюджет Петербурга

Сезон электросамокатов продлился с 6 марта по 18 ноября

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Кикшеринговые компании перечислят 37 млн рублей в бюджет Санкт-Петербурга в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

В 2025 году сезон электросамокатов продлился с 6 марта по 18 ноября.

"37 млн рублей перечислят в текущем году в бюджет города кикшеринговые компании. По итогам сезона электросамокатов в 2025 году совершено 40,5 млн поездок общей протяженностью 81,8 млн км", - сказано в сообщении.

За сезон 2025 года СПб ГКУ "Городской центр управления парковками" заблокировано более 900 аккаунтов нарушителей, вынесено около 5 тыс. предупреждений и более 30 тыс. штрафов.

В 2025 году был продлен запрет на парковку электросамокатов в четырех центральных районах Петербурга и расширен проект виртуальных парковок у станций метро "Академическая", "Пионерская", "Рыбацкое", "Проспект Большевиков", "Звездная", "Улица Дыбенко" и "Беговая".