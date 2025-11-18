В Подмосковье направят свыше 900 млн рублей на обеспечение жильем молодых семей

За период 2026-2028 годов планируется предоставить социальные выплаты 739 молодым семьям

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Более 900 млн рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области на следующий год на программу по улучшению жилищных условий для молодых семей. Поддержку смогут получить почти 250 семей, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Данная программа - это основа демографической безопасности и социальной стабильности. Она дает молодым людям реальную возможность создать семью, родить детей и работать на благо своей малой родины. Предполагаем, что в 2026 году господдержку получат 246 молодых семей, на эти цели в проекте бюджета Московской области планируется предусмотреть свыше 900 млн рублей", - привели в пресс-службе слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Также он добавил, что за период 2026-2028 годов планируется предоставить социальные выплаты 739 молодым семьям.

Как пояснили в пресс-службе, в Московской области программа по улучшению жилищных условий для молодых семей реализуется с 2007 года. В рамках нее предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. На меру поддержки могут рассчитывать молодые семьи, возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Молодая семья должна быть признанной нуждающейся в жилищных помещениях. Размер выплаты составляет не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей и не менее 35% расчетной стоимости жилья для семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя и одного ребенка и более.

Полный перечень условий получения поддержки и список документов для предоставления услуги представлен на региональном портале госуслуг.