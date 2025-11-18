Украинский энергохолдинг впервые импортировал американский газ через Литву

Партию газа загрузили на борт судна Gaslog Houston в штате Луизиана

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Украинский энергохолдинг ДТЭК совершил первую поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США через Литву.

По данным, опубликованным на сайте холдинга, партия газа была загружена на борт судна Gaslog Houston в штате Луизиана, компания обеспечивала фрахтование и ее транспортировку в литовский терминал в Клайпеде. Уточняется, что судно доставило 160 тыс. куб. м груза, что эквивалентно примерно 100 млн куб. м природного газа. После прохождения регазификации газ будет направлен на Украину, а также в страны Балтии, Польшу и другие рынки Восточной Европы.

По оценкам ДТЭК, Украине из-за повреждения газовой инфраструктуры нужно будет импортировать этой зимой примерно 4 млрд куб. м газа. В пресс-службе отмечают, что холдинг ведет переговоры об импорте дополнительных партий американского СПГ.

В конце сентября глава украинского "Нафтогаза" Сергей Корецкий также заявил, что компания ведет переговоры с американскими производителями о прямых контрактах на поставки СПГ из США. По его словам, всего Украина будет вынуждена импортировать 5,8 млрд куб. м газа.

Проблема дефицита газа на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января "Нафтогаз" начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.