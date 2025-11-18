На Ставрополье в 2025 году урожай подсолнечника вырос почти на 5%

В 2024 году на урожай подсолнечника в регионе повлияли засуха и град

СТАВРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Более 369 тыс. тонн подсолнечника собрали на Ставрополье в 2025 году. Урожай увеличился по сравнению с предыдущим годом, сообщил в Telegram-канале министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.

"В Ставропольском крае завершилась уборка подсолнечника - одной из ключевых пропашных культур. По итогам кампании аграрии намолотили 369,7 тыс. тонн маслосемян, что на 4,9% больше, чем годом ранее. Подсолнечник занимает важное место среди аграрных культур Ставрополья, его производство вносит существенный вклад в продовольственную безопасность страны", - написал он.

В 2024 году на урожай подсолнечника в регионе повлияли засуха и град. Тогда было собрано 352,5 тыс. тонн. По данным Минсельхоза региона, в 2025 году в регионе также отмечались неблагоприятные погодные условия.

"Уборка прошла стабильно и организованно, несмотря на сложные погодные условия начала сезона", - прокомментировала первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.

В 2025 году на Ставрополье уборку урожая подсолнечника вели на площади более 251 тыс. га. Урожайность составила 14,7 центнера с гектара.