Вице-премьер Пакистана обсудил с Оверчуком торговлю и ж/д сообщение

Исхак Дар отметил, что должен был уезжать раньше, но решил задержаться в Москве специально для переговоров с Сергеем Лавровым

Заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Исхак Дар © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что обсудил с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком вопросы торговли и железнодорожное сообщение между странами.

"Мы встретились с вице-премьером Оверчуком, это было подробное обсуждение, в ходе которого мы затронули торговые отношения, вопросы железнодорожного сообщения и другие темы", - сказал он на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Дар поблагодарил за гостеприимство, оказанное ему в России, и отметил, что должен был уезжать раньше, но решил задержаться в Москве специально для переговоров с главой МИД РФ.

"Развитие нашего взаимовыгодного партнерства - это один из приоритетов в политике РФ в Южной Азии, наши отношения продолжают активно развиваться, у нас общие подходы к большинству ключевых международных проблем", - подчеркнул в свою очередь Лавров. Он указал, что две страны тесно взаимодействуют в самых разных международных форматах, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и ООН, "где в последнее время проходят весьма неоднозначные события".