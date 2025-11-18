Минпромторг и ФРП работают над программой льготных займов для производителей игр

Речь идет также о производителях игрушек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минпромторг и Фонд развития промышленности прорабатывают программу льготного заемного финансирования для российских производителей игр и игрушек, говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на его главу Антона Алиханова.

"Совместно с Фондом развития промышленности мы прорабатываем программу льготного заемного финансирования для российских производителей игр и игрушек. Эта инициатива направлена на укрепление позиций отечественных компаний на рынке", - сказал Алиханов по итогам встречи с гендиректором Российского общества "Знание" Максимом Древалем.

Как отмечает министерство, на встрече обсуждалась практическая реализация проектов победителей конкурса "Родная игрушка", который показал свою востребованность - было получено 30 тыс. заявок из разных регионов России.

По словам Древаля, сейчас победители конкурса заключают договоры с отечественными производителями для изготовления первого тиража, некоторые игры уже появились на полках магазинов.