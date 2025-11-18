Минэнерго держит на контроле восстановление энергоснабжения в ДНР

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил, что бесперебойное электроснабжение жителей региона является безусловным приоритетом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Донецкой Народной Республики (ДНР), включая подготовку к отопительному сезону и восстановление энергоснабжения, стали ключевыми темами прошедшей в Москве рабочей встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева и главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

"Обсуждалось восстановление энергоснабжения в Донецкой Народной Республике. Министр подчеркнул, что ситуация находится на особом контроле ведомства", - говорится в сообщении. "Бесперебойное электроснабжение жителей региона является безусловным приоритетом Минэнерго", - сказал Цивилев, его слова приводятся в сообщении.

В ходе совещания стороны уделили особое внимание готовности объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики к периоду низких температур 2025-2026 годов. Также обсуждались меры по формированию необходимого аварийного резерва.

Цивилев проинформировал о ходе работ по восстановлению энергоснабжения в ДНР, подчеркнув, что данное направление находится на особом контроле ведомства.

Пушилин отметил, что в республике уделяется повышенное внимание надежному обеспечению электроэнергией социально значимых объектов, в первую очередь учреждений здравоохранения. Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы работы угольной отрасли ДНР.