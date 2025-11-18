На Военно-Грузинской дороге выезда из России ожидают почти 1 тыс. большегрузов

Более 800 грузовиков располагаются на спецстоянках

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 ноября. /ТАСС/. Выезда из России в сторону Грузии ожидают почти 1 тыс. большегрузов, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина республики.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 980 единиц большегрузного автотранспорта. Из них 810 располагаются на специализированных автостоянках", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.