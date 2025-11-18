В Солнечногорске запустили автоматизированный комплекс по производству косметики

Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Компания Mixit запустила автоматизированный комплекс полного цикла по производству косметики на территории городского округа Солнечногорск. Благодаря реализации проекта с объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей компания сможет в два раза увеличить месячный объем выпускаемой продукции, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Компания "Миксит" открыла в Есипово новый производственный комплекс. Это завод нового поколения: 4 современных реактора, автоматизированный цикл от сырья до упаковки, собственная лаборатория", - говорится в Telegram-канале Андрея Воробьев.

Он также отметил важность развития предприятий, выпускающих продукцию на основе отечественных разработок.

"Как подчеркивает президент, сейчас особенно важно "создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы". Это касается и продукции, которую каждая семья использует в повседневной жизни - бытовая химия, моющие средства, косметика, парфюм. Компания Mixit запускает новый производственный комплекс. Она ведет полный цикл - от разработки формул в собственной научной лаборатории до розницы и маркетплейсов", - привели в пресс-службе слова губернатора.

Там отметили, что компания специализируется на производстве кремов, масок, скрабов, патчей, шампуней, гелей и прочей косметики. В настоящее время она выпускает около 7 млн баночек косметики в месяц, с открытием нового комплекса этот объем может вырасти вдвое.

Сообщается, что инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей. В результате запуска производства создано более 538 рабочих мест. Подчеркивается, что на новом предприятии будут работать и ветераны СВО.