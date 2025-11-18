Трамп заявил, что инвестиции в экономику США за год составят $21 трлн

Американский президент выразил мнение, что в результате его усилий цены на топливо в США продолжат снижаться

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в американскую экономику к концу года составят порядка $21 трлн. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

"В течение года объем инвестиций и будущих инвестиций в США составит $21 трлн", - заявил Трамп. Он также добавил, что Саудовская Аравия согласилась инвестировать в американскую экономику $600 млрд. "Поскольку он (наследный принц Саудовской Аравии - прим. ТАСС) мой друг, он может довести эту цифру до триллиона, но мне придется с ним над этим поработать", - добавил американский лидер.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что в результате его усилий цены на топливо в США продолжат снижаться. "Думаю, вы увидите бензин по цене $2 [за галлон, то есть 3,78 л]", - утверждал президент.

Галлон бензина в США стоит около $3.