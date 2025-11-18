Премьер Испании пообещал новый пакет военной помощи Украине на €615 млн

Министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес говорил, что Мадрид рассчитывает достичь в 2025 году показателя в €1 млрд, выделенных Украине на помощь с военным оборудованием

МАДРИД, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Испании привлечет новый пакет военной помощи Украине на сумму в €615 млн. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр королевства Педро Санчес по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мадриде.

"Испания собирается мобилизовать новый пакет военной поддержки для Украины на €615 млн", - сказал глава испанского кабмина. "В этот пакет в первую очередь будет включена поставка нового оборонного оборудования стоимостью около €300 млн", - добавил Санчес. Он также пообещал около €200 млн на восстановление Украины.

Ранее министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес говорил, что Мадрид рассчитывает достичь в 2025 году показателя в €1 млрд, выделенных Украине на помощь с военным оборудованием.