Савельев: компании РФ могут проводить техобслуживание иностранных самолетов

По словам вице-премьера, летать российскими авиакомпаниями "абсолютно безопасно"

Зампред правительства РФ Виталий Савельев © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские компании полностью в состоянии проводить техобслуживание самолетов иностранного производства, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"С точки зрения обслуживания у нас в России достаточное количество сертифицированных предприятий. Это "Аэрофлот техникс", например, "S7 инжиниринг". У нас полностью компании в состоянии проводить чекапы самолетов, что, собственно, мы успешно и делаем. И у нас в этом плане нет никаких проблем. Мы обеспечиваем себя, авиакомпании, и комплектующими материалами, и запасными частями. Поэтому у нас все пока хорошо, и компании успешно работают", - сказал он.

По словам Савельева, летать российскими авиакомпаниями "абсолютно безопасно". "У нас и отечественные самолеты используются, у нас больше 150 самолетов "Сухой Суперджет" летает, и авиакомпании, которые используют иностранную технику, они полностью имеют сертифицированных специалистов. И комплектующие запчасти, они также являются сертифицированными", - добавил он.