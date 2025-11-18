Трамп допустил заключение с Саудовской Аравией соглашения о ядерной энергетике

Президент США прокомментировал перспективы заключения соглашения

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения сделки с Саудовской Аравией в области гражданской ядерной энергетики. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

"Я думаю, что это может произойти", - сказал Трамп, комментируя перспективы заключения соглашения.