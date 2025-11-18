Инвесторы заявили миллиардные вложения в приморский туризм ДНР

Главный специалист Корпорации развития Донбасса Ренат Довлесаров отметил, что перспективными для развития туризма выступают Мариуполь, Новоазовский и Мангушский округа

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в сферу тризма Приазовья ДНР составят миллиарды рублей, сообщил ТАСС главный специалист Корпорации развития Донбасса Ренат Довлесаров в кулуарах "Транспортной недели-2025".

"Сейчас, когда мы с вами в этот момент находимся здесь, инвестиции продолжают поступать, поэтому точную цифру сказать на данный момент сложно. <...> Я думаю, что о миллиардах идет речь", - сказал Довлесаров.

Он добавил, что перспективными для развития туризма выступают Мариуполь, Новоазовский и Мангушский округа. Довлесаров отметил развитую логистику региона, которые помогает привлекает инвесторов, в частности, речь идет об обновленной автомобильной трассе Р-280, которая стала частью Азовского транспортного кольца.

"Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры. Ее центральными площадками станут XIX международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный двор". Традиционно широкий круг тем форума охватит все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли.

