CNBC: Meta выиграла антимонопольное дело и сохранила Instagram и WhatsApp

Вердикт судьи во многом основан на изменениях рынка соцсетей в последние годы, отметил телеканал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Американская технологическая корпорация Meta (признана в России экстремистской) выиграла дело против Федеральной торговой комиссии США (FTC), обвинившей компанию в монополизации рынка социальных сетей, и сохранила Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом сообщил телеканал CNBC News.

"Независимо от того, обладала ли Meta монопольной властью в прошлом, комиссия должна показать, что она сохраняется и сейчас", - приводит телеканал слова судьи Джеймса Боасберга.

Отмечается, что заключение судьи во многом основано на изменениях рынка социальных сетей в последние годы. По словам Боасберга, теперь у Meta появились конкуренты, например, TikTok.

"Люди воспринимают TikTok и YouTube как замену Facebook и Instagram, и степень конкурентного пересечения имеет экономическое значение", - сказал он.

FTC подала антимонопольный иск против Meta в 2020 году, обвинив компанию в подавлении конкуренции. В 2021 году Боасберг отклонил его, но после внесенных изменений исковое заявление было принято. FTC заявила, что Meta не должна была приобретать Instagram за $1 млрд в 2012 году и WhatsApp за $19 млрд в 2014 году, и призвала отделить эти подразделения от корпорации.

Представитель Meta Кристофер Сгро в ноябре 2024 года в комментарии порталу The Verge выразил уверенность в том, что покупка компанией Instagram и WhatsApp сыграла на руку потребителям. Он указал также на наличие "большого числа доказательств" того, что сервисы корпорации конкурируют, в частности, с YouTube, TikTok, X и iMessage.