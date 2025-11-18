Монголия готова разрешить открытие филиала российского банка

По словам премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара, это поможет решить проблемы с расчетами на фоне санкций

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Монголии готовы дать разрешение на открытие в стране филиала российского банка - это бы помогло решить трудности с расчетами на фоне санкций. Об этом сообщил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Важной темой для нас остаются вопросы взаимных платежей, расчетов и торговли. Сегодня наши министры финансов почти договорились о решении проблем. Мы готовы дать все разрешения открыть филиал российского банка. Мы можем осуществлять все платежи, все расчеты через это", - сказал он.