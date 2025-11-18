Путин откроет АЭС по видеосвязи с лидером Египта

Президент России также проведет встречу с председателем совета министров республики Того Фором Гнассингбе

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин совместно с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеосвязи примет участие в церемонии установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эд-Дабаа". Глава государства также проведет встречу с председателем совета министров республики Того Фором Гнассингбе.

Открытие АЭС

Российский лидер присоединится к церемонии установки корпуса реактора из Кремля. Как сообщали в канцелярии ас-Сиси, ожидается, что Россия и Египет подпишут договор о закупке ядерного топлива для АЭС.

В церемонии установки также примет участие и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

АЭС "Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте. Ее строит российская госкорпорация "Росатом" в городе Эд-Дабаа в провинции Матрух на побережье Средиземного моря. АЭС состоит из 4 энергоблоков мощностью по 1 200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1 200 поколения III+, которые являются новейшими технологиями и уже имеют успешно работающие опорные станции. АЭС "Эд-Дабаа" строится в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года.

В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых 10 лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Встреча с премьером Того

Гнассингбе находится в РФ с рабочим визитом. Планируется, что глава российского государства и премьер Того обсудят вопросы дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики.

Россия развивает отношения с Того. В октябре была завершена ратификация соглашения двух стран о военном сотрудничестве. В рамках документа государства будут обмениваться информацией, координировать усилия в борьбе с угрозами мировой стабильности, включая террористические и пиратство, обмениваться опытом, сотрудничать в вопросах комплектования ВС, а также совместно готовить личный состав и военные кадры.

Контакты России с Того давние, представители страны, в частности, приезжали на саммит Россия - Африка в 2019 году. Делегацию тогда возглавлял также Фор Гнассингбе, но в 2005-2025 году, до перехода Того к парламентской форме правления, он был президентом республики.