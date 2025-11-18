Чемезов: вертолет "Ансат" стал более эффективным после импортозамещения

По словам главы "Ростеха", отечественный двигатель ВК-650В оказался лучше иностранного

Импортозамещенный вертолет "Ансат" © Виталий Невар/ ТАСС

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Вертолет "Ансат" после импортозамещения стал более эффективным, сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

Отечественный двигатель ВК-650В, который устанавливается на "Ансат", оказался намного лучше иностранного, также увеличилась дальность полета, отметил он.

"Изначально он (вертолет - прим. ТАСС) создавался тоже в кооперации с иностранными компаниями. Сегодня мы сделали собственный двигатель. Он оказался намного лучше, чем иностранный. ВК-650 - дальность полета увеличилась: если раньше он был 500 км, то сегодня это порядка 640 км. Авионика заменена тоже полностью на российскую. Вертолет стал более эффективным", - сказал Чемезов.

Госкорпорация "Ростех" представила импортозамещенный вертолет "Ансат" на выставке в Дубае впервые за рубежом. Первый полет "Ансата" в импортозамещенной версии состоялся в сентябре 2025 года.