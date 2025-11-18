Чемезов: Ростех в перспективе будет работать над укороченной версией МС-21

Удлиненная модель возможна, если на самолет устанавливать более мощные двигатели, но пока об этом речи не идет, отметил глава госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" будет в перспективе работать над укороченной версией самолета МС-21, но пока планируется выпуск той версии, которая уже создана. Об этом журналистам сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

При этом удлиненная версия возможна, если на самолет устанавливать более мощные двигатели, но пока об этом речи не идет.

"Если мы двигатели более мощные поставим, тогда будет более удлиненная версия самолета. Пока мы говорим о том, что мы оставляем ту версию, которая сегодня наработана, будем в перспективе работать над созданием более короткой версии с тем, чтобы сделать более дальним маршрут. По крайней мере мы работаем на этим", - сказал он. По его словам, создание укороченной версии может занять до двух лет.

Такой самолет может вмещать порядка 140 человек. Самолет хотел бы приобрести "Аэрофлот", рассказал Чемезов, но сейчас авиакомпания согласна с той версией, что уже планируется к выпуску и проходит сертификационные испытания.

Сейчас МС-21 завершает сертификационные испытания, первые серийные машины планируются к выпуску в 2026 году, напомнил глава госкорпорации.

Укороченная версия российского самолета МС-21 находится на этапе эскизно-технического проекта, сообщал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости" заявлял, что российский самолет МС-21 может получить модификацию с укороченным на одну секцию фюзеляжем, что позволит авиакомпаниям более эффективно использовать его.