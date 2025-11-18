Чемезов: Ростех не отказывается от идеи частичной локализации МС-21 в ОАЭ

В первую очередь необходимо обеспечить российскими самолетами отечественные авиакомпании, сообщил журналистам глава госкорпорации

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" не отказывается от идеи частичной локализации самолета МС-21 в ОАЭ, но пока речи об этом не идет. В первую очередь необходимо обеспечить российскими самолетами отечественные авиакомпании, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow.

"Пока об этом речи не идет. Мы эту тему не оставляем. Конечно, будем работать над этим, но в первую очередь нам необходимо обеспечить собственные авиакомпании нашими российскими самолетами", - сказал он.

"Когда мы это сделаем, тогда мы будем говорить об экспорте, о создании каких-то соответствующих производств за рубежом", - отметил Чемезов.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 поднялся в небо в конце октября, на борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. На самолете было заменено большинство импортных комплектующих и систем на отечественные.

Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, сообщал ранее Чемезов.