Чемезов: экспорт Ростеха с 2022 года снизился, но скоро начнет подниматься

Причиной падения продаж стала необходимость поставлять военную технику в ВС РФ, отметил глава госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Экспорт госкорпорации "Ростех" с 2022 года уменьшился в связи с необходимостью поставлять военную технику прежде всего в Вооруженные силы России, однако наработанные мощности и объемы позволят в ближайшее время изменить ситуацию. Об этом сообщил журналистам гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"К сожалению, экспорт у нас уменьшился. Мы до 2022 года прочно занимали второе место много лет. В связи с тем, что основную часть продукции мы вынуждены прежде всего поставлять нашей армии и нам нужно было увеличить объем производства, экспорт снизился. Но я вас уверяю, в ближайшее время мы начнем подниматься. У нас объемы расширились, мощности увеличились, и мы сможем обеспечить не только нашу армию, но и наших партнеров", - сказал Чемезов.

Он отметил, что Ростех с 2014 года сокращает и уже практически отказался от платежей в долларах и евро и перешел на оплату в рублях и национальных валютах стран-партнеров.