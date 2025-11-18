Исследователи рассказали, что "Черная пятница" в России теряет влияние

Россияне стали принимать решения о покупке более рационально, так как скидочные предложения доступны в течение всего года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Эффект "Черной пятницы" как периода пиковых трат россиян продолжает снижаться третий год подряд: в 2025 году оборот в дни распродажи, по оценке аналитиков, вырастет лишь в 1,2 раза по сравнению с обычным ноябрьским днем. Об этом говорится в исследовании, подготовленном сервисом моментальных платежей T-Pay совместно с сервисом "Долями" в рамках проекта T-Data (есть в распоряжении ТАСС).

"Если в 2019-2021 годах объем трат в дни "Черной пятницы" увеличивался в среднем в 1,6 раза по сравнению с остальными днями ноября, то в 2024 году он вырос только в 1,2 раза", - отмечается в материалах исследования.

Аналитики подчеркивают, что покупатели стали принимать решения о покупке более рационально, так как скидочные предложения доступны в течение всего года. В некоторых сегментах эффект распродажи практически отсутствует: в категориях товаров для дома, ремонта и стройматериалов траты в дни акции в 2024 году остались на уровне обычных дней.

По прогнозу T-Pay и "Долями", в 2025 году траты в дни акции увеличатся в среднем также в 1,2 раза: на косметику - на 40%, технику и электронику - на 30%, одежду, обувь, оптику и спорттовары - на 20%, товары для дома и детей - на 10%. Обороты маркетплейсов, как ожидается, не изменятся.

Исследование также показывает, что "Черная пятница" не приводит к росту числа товаров в корзине: в ноябре 2024 года их количество было на 1% ниже среднего по году. В сегментах одежды и спорттоваров эта разница достигла минус 5% и минус 3% соответственно.

Отмечается, что оплата частями стимулирует более крупные покупки: в дни распродажи средний чек при оплате через "Долями" выше, чем при оплате картой, в 1,3 раза для электроники, в 3,5 раза - для товаров для дома и ремонта и в 6 раз - для детских товаров.

Исследование основано на обезличенных данных по транзакциям клиентов Т-Банка, сервиса "Долями" и оборотам бизнеса с 2019 года по 1 ноября 2025 года, включая прогноз, рассчитанный системой аналитики и прогнозирования Т-Банка ETNA.