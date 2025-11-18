РФ в сентябре уменьшила объем вложений в госбумаги США до $31 млн

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях приходилось $22 млн, на краткосрочные - $9 млн

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Россия в сентябре 2025 года уменьшила объем вложений в американские государственные облигации до $31 млн, следует из опубликованных во вторник Министерством финансов США документов.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре приходилось $22 млн, на краткосрочные - $9 млн. В августе российские вложения в американские госбумаги оценивались в $39 млн (долгосрочные - $22 млн, краткосрочные - $17 млн), в июле - в $38 млн (долгосрочные - $22 млн, краткосрочные - $16 млн).

РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Ранее в пресс-службе российского ЦБ сообщили ТАСС, что Банк России не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Американские казначейские ценные бумаги могут покупать среди прочих частные лица, организации и корпоративные инвесторы через банки, брокеров и дилеров.

В сентябре 2025 года крупнейшим держателем американских государственных бумаг оставалась Япония. Ее вложения в гособлигации США составили около $1,2 трлн. На втором месте Великобритания - $865 млрд, а на третьем - Китай ($700,5 млрд).