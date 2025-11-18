Биткойн и Ethereum начали расти

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует рост, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 23:41 мск 18 ноября биткойн рос на 1,48% и находился на уровне $92,916 тыс. К 00:42 мск биткойн замедлил рост до $92,732 тыс. (+0,91%).

По данным Binance на 23:41 мск 18 ноября, курс Ethereum рос на 5,19%, до $3 136. К 00:42 мск криптовалюта замедлила рост и находилась на уровне $3 109 (+3,32%).

По данным Coinmarketcap на 19 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,19 трлн. Из них $1,858 трлн (58,4%) приходится на биткойн, $376,927 млрд (11,8%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 125 тыс. трейдеров на сумму $481,83 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Порядка $331,17 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $150,66 млн - на короткие. Из общего числа на биткойн пришлось около $261,86 млн, из которых около $213,65 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $48,21 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $98,09 млн, из которых около $49,71 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $48,38 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре BTC-USD стоимостью $9,85 млн.