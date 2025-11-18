В ГД предложили выплачивать многодетному родителю в декрете до 100% зарплаты

Глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова также считает, что любому из родителей с возможностью разделения между ними должны предоставлять отпуск

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением внедрить прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для третьего и последующих детей, с выплатой 80-100% среднего заработка в зависимости от очередности рождения и возраста ребенка. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Считаю целесообразным внедрить прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, распространяющуюся только на третьего и последующих детей: при рождении третьего ребенка - отпуск до достижения ребенком возраста 3,5 года с выплатой 80 процентов среднего заработка, при рождении четвертого ребенка - отпуск до 4,5 года с выплатой 90 процентов заработка, при рождении пятого и последующих детей - отпуск до 5,5 года с выплатой 100 процентов среднего заработка", - написала Лантратова.

По ее словам, отпуск должен предоставляться любому из родителей с возможностью разделения между ними, а также предусматривать право на частичную занятость и гибкий график без утраты права на выплату. Такая конструкция, отметила депутат, позволит снизить риск утраты квалификации, прежде всего среди женщин, и сохранить их профессиональный потенциал.

Лантратова отметила, что многодетные семьи, согласно данным выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, относятся к группе повышенного риска бедности, несмотря на то что значительная их часть состоит из работающих родителей. Основным барьером для рождения третьего ребенка в семьях с устойчивой занятостью является фактическая потеря основного заработка одного из родителей на длительный период. В настоящее время пособие по уходу за ребенком выплачивается лишь до полутора лет и составляет 40% среднего заработка, что, с учетом ограничений по максимальному размеру, не компенсирует выпадающие доходы и не создает устойчивого стимула к многодетности, подчеркнула парламентарий.

По словам Лантратовой, ожидаемыми результатами инициативы могут стать рост числа третьих и последующих рождений, снижение доли многодетных семей среди домохозяйств с доходами около прожиточного минимума, а также укрепление института семьи и формирование в обществе положительного отношения к многодетности.