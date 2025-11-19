"Известия": новогодние украшения подорожали на 13% в 2025 году

Их средняя стоимость составила 5,2 тыс. рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Стоимость минимального набора из елки и украшений к новогодним праздникам увеличилась на 13% в 2025 году. Об этом "Известиям" сообщили эксперты аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД".

В среднем набор новогодних украшений обойдется минимум в 5,2 тыс. рублей, отмечают эксперты. Аналитики сообщили, что динамика продаж украшений к Новому году зависит в том числе от формирования раннего снежного покрова. "Тем не менее на фоне низкой базы прошлого года, этой осенью, несмотря на отсутствие снега, снижения покупательской активности не произошло", - сказали они.

Алатики отметили, что появление новогодних товаров во многих магазинах и на онлайн-площадках в конце сентября способствовало более раннему старту продаж. По данным маркетплейса "Мегамаркет", в конце сентября украшения заняли 47% продаж в категории новогодних товаров, а традиционные елочные игрушки, гирлянды и световые занавесы сформировали 55% всего осеннего спроса.

"И мы можем сделать вывод, что поздравление с зимними праздниками для многих - серьезный ритуал: людям доставляет радость и эта атмосфера, и возможность сделать что-то своими руками, например, упаковать купленный подарок, вложить таким образом в поздравление свою душу", - сообщила директор департамента категорийного менеджмента Fix Price Инна Кондратьева.

Она добавила, что лидерами продаж стали объемные бумажные елки на магнитах, свечи и елочные игрушки в стиле ретро.