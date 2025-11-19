На строительство развязки в Курске планируют выделить около 3,5 млрд рублей

Деньги направят из федерального бюджета

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Курская область может получить около 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство дорожной развязки на улице Карла Маркса в Курске. Об этом сообщил ТАСС на форуме и выставке "Транспорт России" министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замараев.

"Конечно, для строительства развязки на улице Карла Маркса в Курске планируется привлекать федеральные средства. Более того, одобрено доведение практически 3,5 млрд рублей в 2026-2027 году", - сказал глава курского минтранса.

Глава ведомства отметил, что за это время будет построен и сам объект. "Мы уже прошли оценку эффективности, получили положительное заключение от Минфина, совместно с Росавтодором работа проделана. Объект оценен как экономически эффективный", - добавил Замараев.

В 2023 году курские власти сообщали о начале работ по созданию транспортной развязки на улице Карла Маркса. На тот момент специалисты приступали к переносу инженерных сетей около объекта. Тогда же власти планировали ввести объект в эксплуатацию в 2025 году.

