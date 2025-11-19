"Ведомости": АГР вложит почти 90 млрд рублей в бывшие заводы GM и Volkswagen

Холдинг взял на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных контрактов, сообщило издание

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Холдинг "АГР" (AGR Automotive Group) планирует вложить в локализацию производства автомобилей на бывших заводах американской General Motors (GM) в Санкт-Петербурге и немецкой Volkswagen в Калужской области 37,1 млрд руб. и 50,6 млрд руб. соответственно. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на ответ Минпромторга РФ на запрос группы депутатов Госдумы.

Как отмечается в документе, подписанным главой Минпромторга Антоном Алихановым, холдинг взял на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов. Он также добавил, что новый собственник этих заводов уже вложил 10 млрд руб. в производство машин Tenet в Калужской области и около 7 млрд руб. в завод в Шушарах, который фактически переоборудуется с нуля, следует из письма.

В начале года сообщалось, что холдинг будет производить автомобили под новым российским брендом Tenet на заводе в Калуге.

Группа компаний АГР владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в Калуге, а также двумя заводами по выпуску машин в Санкт-Петербурге. Компания являлась официальным импортером и производителем автомобилей марок Volkswagen. Кроме того, "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге - это бывший завод Hyundai, год назад он уже запустил производство автомобилей под новым брендом Solaris.