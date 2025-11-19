НБКИ: средний лимит по выданным кредитным картам снизился за год на 24,4%

Показатель составил 88,6 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в октябре 2025 года снизился на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 88,6 тыс. руб. (в 2024 г. - 117,3 тыс. руб.), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем средний размер лимитов по выданным кредитным картам в октябре текущего года, напротив, увеличился - на 3,1%.

Среди 30 регионов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний размер лимитов по новым выданным кредиткам в октябре отмечен в Москве (127,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (107,7 тыс. руб.), а также в Московской (106,9 тыс. руб.), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (94,3 тыс. руб.) и Ленинградской (93,9 тыс. руб.) областях.

При этом наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по кредитным картам в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Приморский край (-33,3%), Республика Крым (-31,8%), Красноярский край (-31,4%), а также Кемеровская (-29,1%) и Иркутская (-27,5%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимитов за год сократился на 21,2% и 21,1% соответственно.

"Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам последние два месяца находится на довольно низком уровне. С 1 сентября 2025 года в отношении необеспеченных кредитов (включая кредиты по кредитным картам) начал действовать период охлаждения. Теперь после подписания кредитного договора на сумму от 50 до 200 тысяч рублей заемщик ожидает получения заемных средств 4 часа, а больше 200 тысяч рублей - 48 часов. В этой связи банки и заемщики стараются уложиться в установленные лимиты, чтобы сократить период ожидания кредитных средств", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.