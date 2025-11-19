"Финэкспертиза": затраты на кибербезопасность в 2024 году выросли на 21%

Наибольшие вложения в безопасность цифровых данных были зафиксированы в сферах информации и связи

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские компании и государственный сектор увеличили затраты на кибербезопасность в 2024 году на 21% - до рекордных 209 млрд рублей, следует из аналитики консалтинговой сети "Финэкспертиза". В пересчете на одно юридическое лицо расходы на защиту от киберугроз составили 800 тыс. рублей в год.

"Сегодня каждая шестая организация в России сталкивается с киберинцидентами хотя бы раз в год. В 29%, или почти трети случаев такие инциденты приводят к сбоям информационных систем, в 16% - к утечкам конфиденциальных данных, а в 20% - к повреждению или полной потере информации. Средства защиты от киберугроз в настоящее время используют 78% крупных и средних организаций. В ближайшие несколько лет потребуются значительные вложения, чтобы прийти к ситуации, когда абсолютное большинство участников цифровой экономики работает с использованием полноценного контура защиты", - считает президент "Финэкспертизы" Елена Трубникова.

Отрасли-лидеры по инвестициям в IT-безопасность

Наибольшие вложения в безопасность цифровых данных были зафиксированы в сферах информации и связи (в среднем 4,3 млн рублей на одну организацию), финансов и страхования (4 млн рублей). Далее идут отрасли добычи полезных ископаемых (2,2 млн рублей), энерго- и теплоснабжения (2 млн рублей), транспортировки и хранения (1,4 млн рублей), образования (1,3 млн рублей). В обрабатывающей промышленности средние расходы составили 1 млн рублей, при этом внутри этой группы производители кокса и нефтепродуктов тратили гораздо больше - 37,6 млн руб., металлургические предприятия - 3,2 млн рублей, производители автотранспорта - 2,5 млн рублей. Инвестиции в кибербезопасность в остальных отраслях составили менее 1 млн рублей в год в пересчете на организацию.

Регионы - лидеры и аутсайдеры

Самые высокие траты на продукты и услуги в области кибербезопасности наблюдались в совокупности в Москве - 132,3 млрд рублей (удельный вес столицы составил 63,3% от общестрановых затрат). 16,3 млрд рублей потратили организации в Санкт-Петербурге (7,8% от общероссийских затрат на кибербезопасность), на третьем месте Московская область- 5,3 млрд рублей (2,5%). Далее следуют Самарская область, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Красноярский край, Краснодарский край и Нижегородская область.

Если говорить о затратах в пересчете на юридическое лицо, картина немного другая: по-прежнему больше всего тратил бизнес Москвы (4,5 млн рублей), далее следуют Санкт-Петербург, ЯНАО, ХМАО, Самарская область, Севастополь, Калининградская область, Красноярский край и Сахалин.

Меньше всего на киберзащиту тратили бизнес и госсектор в пересчете на одно юридическое лицо в Республике Алтай, Ингушетии, Дагестане, Адыгее, Хакасии, Северной Осетии, Тыве, Калмыкии, Алтайском крае и Ивановской области. В этих регионах инвестиции в пересчете на юрлицо составили менее 63 тыс. рублей в год на организацию.

В целом расходы в области кибербезопасности в последние годы развивались неоднородно. В 2020 году наблюдалось снижение на 28,6% - до 95,3 млрд рублей, затем в 2021 году траты наоборот выросли почти в два раза - до 185,6 млрд рублей, в 2022 году вновь последовало снижение - на 20%, до 148,7 млрд рублей. В 2023 году инвестиции вновь выросли на 16,2% - до 172,7 млрд рублей.

Аналитика подготовлена на основе данных Росстата. В них учтены более 260 тыс. субъектов - практически полный спектр средних и крупных организаций в России - как коммерческих, так и государственных и муниципальных.