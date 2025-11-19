СТЦ разработал российский двигатель для беспилотников "Орлан"

В "Специальном технологическом центре" отметили, что работы по улучшению качества оборудования ведутся постоянно

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты "Специального технологического центра" (СТЦ) разработали отечественный двигатель для беспилотных авиационных комплексов линейки "Орлан", применяющихся в СВО. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СТЦ в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Специалистами СТЦ постоянно ведется работа по модернизации комплексов "Орлан", специального программного обеспечения. Например, создан двигатель собственного производства, ведутся работы по улучшению качества целевого оборудования", - рассказали в организации.

Многофункциональный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е" и комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Орлан-30", применяемые ВС РФ в СВО, представлены в рамках выставки в Дубае.

Выставка Dubai Airshow проходит с 17 по 21 ноября.