"Руспродсоюз": минимальная продуктовая корзина в РФ подорожала на 0,6%

С начала 2025 года стоимость базового набора питания на одного человека выросла до 7 232,3 рублей, сообщили в ассоциации

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины на одного человека в России с начала 2025 года выросла на 0,6%, до примерно 7 232,3 руб., сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"Стоимость месячной корзины продуктов для россиян выросла <...> на 0,6% с начала года. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 232,3 руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дороже всего минимальная продуктовая корзина стоит на Чукотке - 18 175,8 руб. и в Камчатском крае - 12 532,4 руб., дешевле всего - в Мордовии - 5 864 руб. и в Пензенской области - 6 107,6 руб. В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 632,2 руб., в Санкт-Петербурге - 8 437,9 руб.

Также сообщается, что минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 7 702,5 руб., в Ленинградской - 8 338,8 руб., в Калининградской - 8 563,2 руб., в Татарстане - 6 316,5 руб., в Омской области - 6 274,9 руб., в Хабаровском крае - 9871,2 руб.

В ассоциации уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.