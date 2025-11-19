SCG: вклад ИИ в совокупную выручку ретейлеров к 2030 году увеличится до 5,5%

По данным исследования, уже сейчас 8 из 10 ретейлеров внедряют искусственный интеллект для оптимизации логистики, прогнозирования спроса и персонализации опыта

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вклад искусственного интеллекта в совокупную выручку ретейлеров увеличится до 5,5% к 2030 году, что эквивалентно 5,8 трлн рублей. Об этом сказано в исследовании международной консалтинговой группы SCG, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"К 2030 году доля e-commerce в России может вырасти до 30%, а вклад ИИ в совокупную выручку ретейла увеличится до 5,5%, что эквивалентно 5,8 трлн рублей", - сказано в сообщении.

По данным исследования, сейчас 8 из 10 крупнейших российских ретейлеров уже внедряют ИИ-решения для оптимизации логистики, прогнозирования спроса и персонализации клиентского опыта, в то время как среди всех участников рынка этот показатель составляет лишь треть.

Наиболее развитые ИИ-практики включают персонализацию, прогнозирование спроса и оптимизацию логистики, которые формируют "ядро" цифровой зрелости отрасли и обеспечивают рост выручки. Так, персонализация дает рост на 10-15% и до 25% рост лояльности клиентов, прогнозирование спроса снижает издержки на хранение до 15-20% и ускорение товарооборота, оптимизация логистики - на 10-25% сокращает транспортные затраты, поделились эксперты.

Современные потребители при этом становятся все более технологичными: 65% онлайн-покупок совершаются со смартфонов, а 46% покупателей обращают внимание на цифровое удобство сервиса. Это создает для бизнеса необходимость инвестировать не только в ИИ-аналитику, но и в улучшение клиентского пути и пользовательского опыта. "Инвестиции в искусственный интеллект уже не просто инструмент оптимизации, а стратегический актив: компании, которые первыми выстраивают умные процессы - от прогнозирования спроса до персонализации предложений, - получают кратное преимущество в скорости принятия решений и устойчивости бизнеса. В ближайшие годы именно технологическая зрелость станет ключевым маркером лидерства на рынке", - прокомментировал управляющий партнер SCG, Артур Цыкунов.