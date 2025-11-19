Почти 20% опрошенных сотрудников компаний РФ делились секретными данными с ИИ

Использование нейросетей аналитики онлайн-сервиса "Битрикс24" и "Русской школы управления" назвали дополнительным вызовом для безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Почти 20% сотрудников российских компаний делились конфиденциальными данными со свободными языковыми моделями, следует из опроса (имеется в распоряжении ТАСС) онлайн-сервиса "Битрикс24" и "Русской школы управления" среди 1,5 тыс. человек персонала малого и среднего бизнеса.

Обычная проблема для МСБ - утечки данных, считают аналитики, такие инциденты происходили минимум один раз в 16% компаниях, в которых работали респонденты, и в 7% - два и более раза. Утечки - итог того, что сотрудники "по-прежнему остаются одной из ключевых угроз для безопасности", "слабым звеном" их называют 65% опрошенных - тех же сотрудников.

Например, 15% работников признались, что регулярно пересылают пароли и важные файлы в чатах, и сразу 69% опрошенных не уверены в том, что такого в их компании точно нет. 44% сотрудников в качестве главного канала общения на работе используют не корпоративные, а общие мессенджеры.

Использование ИИ аналитики называют дополнительным вызовом для безопасности. "19% сотрудников делились с открытыми ИИ-моделями конфиденциальной информацией. 27% не смогли ответить, сталкивалась ли их компания с подобными случаями, что говорит об отсутствии единых правил работы с ИИ", - сообщается в материалах.

При этом большая часть опрошенных признает, что "высокий уровень защиты повышает доверие со стороны клиентов и сотрудников" - так ответили 68%.