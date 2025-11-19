Эксперт Иванов: доля малогабаритных квартир в РФ может снизиться до конца года

Ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" считает, что она может опуститься до 6-7%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Доля предложения малогабаритных квартир в РФ может сократиться до 6-7% до конца 2025 года. Такое мнение высказал ТАСС ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

"Скорее всего, в среднесрочной перспективе малогабаритные квартиры будут находиться в дефиците из-за стабильного спроса на фоне дорогой ипотеки. Не исключено, что до конца года доля таких квартир в общем объеме предложения может снизиться до 6-7%, в том числе за счет тех, кто использовать свое право на семейную ипотеку до ее изменений с 1 февраля будущего года", - сказал Иванов.

По его словам, в январе 2025 года доля малогабаритных квартир площадью до 28 кв. м в России составляла 11,5%. К ноябрю она снизилась до 8,6%, причем их доля стабильно снижается от месяца к месяцу.

"За полгода количество студий на первичном рынке Москвы сократилось на 30% и составляет сейчас 10,7% в структуре предложения. Больше всего количество студий сократилось в комфорт-классе - на 41,1% и составляет на сегодняшний день 16% (-12% за полгода). На втором месте по сокращению количества студий находится бизнес-класс, в котором они уменьшились на 17% и составляют 9,2% (-2,5% за полгода), и на третьем месте - элитный сегмент, в котором за полгода количество студий сократилось на 16% и составляет 1,8% (-1,5% за полгода)", - рассказала ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

При этом во всех классах средняя площадь студий выросла за полгода на 2,5% и в среднем по рынку составляет 26,7 кв. м: в комфорт-классе - 24.8 кв. м, в бизнес-классе- 27,7 кв. м, в премиум-классе - 31,3 кв. м, в элитном сегменте - 56 кв. м, добавила эксперт.