В России продажи очков и шапок для питомцев выросли в несколько раз

Их приобретают для красоты, указали эксперты

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Спрос россиян на покупку солнечных очков для собак вырос за девять месяцев 2025 года в 10 раз, а головных уборов и обуви - вдвое по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом говорится в исследовании сервиса доставки "Купер" и сети магазинов товаров для животных "Зоозавр" (входит в ГК "Детский мир"), с которым ознакомился ТАСС.

"Аналитики зафиксировали всплеск интереса к необычным аксессуарам - спрос на солнечные очки для собак вырос в 10 раз, а продажи ботиночек и шапок увеличились вдвое. И если ботинки часто покупают, чтобы защитить лапы от реагентов на прогулках, то очки и шапки берут просто для красоты", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, за год на 39% вырос спрос на посуду для животных, а косметикой для питомцев стали интересоваться чаще на 15%. При покупке одежды пользователи чаще всего заказывали своим питомцам комбинезоны для прогулок, толстовки, джемперы и жилеты.

"У каждой второй семьи в России есть кошка или собака. Рост спроса на одежду для животных отражает общемировую тенденцию - владельцы все чаще рассматривают питомцев как членов семьи. Это стимулирует развитие рынка товаров, обеспечивающих комфорт и защиту животных. По оценкам аналитиков, рынок зоотоваров в России к 2035 году может вырасти до 1,5 трлн рублей", - подчеркнул управляющий директор сети "Зоозавр" Федор Зюзиков.

По данным компании, совокупные продажи товаров для животных в сети за девять месяцев 2025 года выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигли 5,4 млрд рублей. В частности, продажи одежды и обуви для животных за этот период продемонстрировали двукратный рост - как в натуральном, так и в денежном выражении. Игрушки для собак стали покупать чаще на 94%, влажные корма для собак - на 81%, для кошек - на 73%. В число самых динамичных категорий также вошли ветеринария (+76%) и наполнители (+74%).

Рост среднего чека по категории составил плюс 40% год к году, что отражает повышенный интерес покупателей к более качественным и стильным товарам, отмечается в исследовании.