Производитель БПЛА Supercam рассчитывает занять нишу на Ближнем Востоке

В странах Арабского региона еще нет эксплуатантов Supercam, сообщила официальный представитель организации Екатерина Згировская

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Ведущий российский производитель беспилотных летательных аппаратов линейки Supercam ГК "Беспилотные системы" рассчитывает выйти на рынок Ближнего Востока. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель организации Екатерина Згировская в рамках международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"На сегодняшний день в странах Арабского региона еще нет эксплуатантов Supercam, мы относительно недавно начали предлагать его на этот рынок, надеемся занять здесь свою нишу. <...> В ОАЭ мы могли бы выполнять работы по воздушному лазерному сканированию инфраструктуры ADNOC (национальная нефтяная компания), например сканирование морских платформ для создания точных трехмерных моделей (цифрового двойника) для последующего анализа и прогноза возникновения нарушений, оптимизации работы платформы и управления процессом добычи нефти, снижения эксплуатационных расходов", - сказала Згировская.

Она также сообщила, что недавно организация внедрила "новую систему воздушного лазерного сканирования и начала ее применять на месторождениях в некоторых регионах России". "Подобные функции могут быть востребованы и в странах Персидского залива. Воздушное лазерное сканирование на сегодняшний день самый производительный метод получения геопространственных данных, который непрерывно совершенствуется", - подчеркнула Згировская.

По ее словам, компании топливно-энергетического комплекса одними из первых оценили возможности воздушного мониторинга и начали встраивать беспилотные летательные аппараты в свой технологический процесс и применять их для выполнения работ по мониторингу трубопроводов и объектов промышленной инфраструктуры. "Применение беспилотников для контроля трубопроводов позволяет экономить финансовые и временные ресурсы, а также сводит на нет потенциальную угрозу жизни пилотов", - отметила официальный представитель ГК "Беспилотные системы".

БПЛА и нефтегазовая отрасль

С нефтегазовой отраслью ГК "Беспилотные системы" работает уже десятилетие. "В интересах нефтяников работы сначала проводили аппараты Supercam S250 - сейчас мы их не производим, а затем эстафету принял наш флагман Supercam S350. Также для целей мониторинга трубопроводов нефтяные корпорации интересуются нашим коптером Supercam X4 и заявки на них есть в государственном гражданском заказе", - уточнила Згировская.

Официальный представитель организации отметила, что из первых заказчиков услуг ГК "Беспилотные системы" в 2013 году стала нефтесервисная группа компаний, занимающаяся разработкой, производством, прокатом и сервисным обслуживанием нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования. "Мы предложили им новую по тем временам технологию обследования месторождений и трубопроводов, те же самые работы на вертолете Ми-8 стоят в 30 раз дороже, чем при помощи беспилотников", - сообщила Згировская.

Она уточнила, что продукция ГК "Беспилотные системы" применялась в целях проведения мониторинга месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, а также аэрофотосъемки объектов в Ленинградской области для определения места прокладки нефтепровода в интересах крупных нефтяных компаний. Также аппараты линейки Supercam применяются для мониторинга инфраструктуры, лазерного сканирования для топовых российских нефтяных и газовых компаний. "ГК "Беспилотные системы" продолжает сотрудничество с различными нефтегазовыми корпорациями и проводит регулярный мониторинг инфраструктуры, создавая новые стандарты и процедуры, которые сейчас являются неотъемлемой частью работы практически всех нефтедобывающих компаний", - подчеркнула Згировская.

В ГК "Беспилотные системы" добавили, что также их продукция применятся в ходе работ по поиску утечек метана - взрывоопасного газа, который в высоких концентрациях способен спровоцировать аварии и пожары на нефтегазовых объектах. "Для комплексного обследования мы используем лазерный детектор метана, фотоаппарат и видеокамеру", - уточнила официальный представитель организации.

Выставка в Дубае проходит с 17 по 21 ноября.